Наполнение интернет-магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт27 заявок309 просмотров

Интернет-магазину чехлов для телефонов требуется контент-менеджер. В задачи которого будет входить добавление новых товаров. Откуда брать товары я скажу (все с одного сайта). Добавление состоит из:

1. Написать название товара;

2. Написать уникальное описание товара (500 символов);

3. Добавить 3 фотографии товара (взятые с указанного сайта);

4. Выбрать из выпадающего списка: модель телефона для которого чехол, тип чехла (кожаный, чехол-книжка), материал.

Цена добавления 1го товара - 1$. По запросу вышлю подробную инструкцию по добавлению.

13 лет назад
rod-on
Родион 
34 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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