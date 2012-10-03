Контент-менеджер в веб-студию на удалёнке

Вебстудия 26 ищет на постоянные заказа опытного контент-менеджера. Работа по удалёнке.

Основная обязанность - добавление текста, фотографий, флеш-баннеров на сайты под управлением CMS:

Joomla

Wordpress

Amiro

1C Bitrix

Знание графических векторных и растровых редакторов пригодиться. Знание указанных CMS приветствуется. Опыт и отзывы обязателен.

Работа сдельная: в процессе работы определим прайс по основным позициям и будет отталкиваться от него. Несколько первых проектов - через протекцию сделки.

Присылайте резюме на почту [email protected] или пишите в личку.