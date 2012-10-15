Требуется контент-менеджер для наполнения товарами

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт23 заявки435 просмотров

Интернет магазину требуется на постоянную работу контент менеджер для наполнения товарами. Предоставляются прайс листы с ценами и описания товаров. Фото частично имеются, частично нужно искать самостоятельно. На фото накладывается в фотошопе вотермарк. При необходимости корректировка фото в фотошопе. Описание товара 2-3 предложения. Стоимость 1 товара от 15 руб. Наличие скайпа и гарнитуры обязательно.

13 лет назад
hr-phoenix
Сергей 
53 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Прокачка аккаунтов на форумах

    Ищу для постоянного сотрудничества людей, которые будут прокачивать аккаунты на форумах и передавать их мне. Задача в следующем: я даю вам ссылки на форумы, вы регистрируетесь там, оставляете нужное количество сообщений с ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер в веб-студию на удалёнке

    Вебстудия 26 ищет на постоянные заказа опытного контент-менеджера. Работа по удалёнке. Основная обязанность - добавление текста, фотографий, флеш-баннеров на сайты под управлением CMS: Joomla Wordpress Amiro 1C Bitrix ...

    JoomlaWordPress
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны хорошо оформленные страницы

    Вот отличные примеры - http://www.lombard38.ru/auto/zalog/ , http://www.1-al.ru/. тут и текст хорошо оформлен в ЦСС и картинки подобраны вплоть до всяких мелочей. интересуют 2 варианта - 1) оформление уже существующих страниц (ЦСС + картинки) ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта Flash-игр

    Наполнение сайта Flash играми. Контент - менеджмент. За каждую правильно добавленую игру плачу 3 рубля. Находим игры, которых еще нет на сайте (поиск работает). Игры должны быть без рекламы, за игры с рекламой оплата ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рассылка коммерческого предложения

    Надо на конкретном сайте объявлений отбирать нужные и рассылать по указанным адресам письма с моего ящика. Письмо дам. Работа не сложная, постоянная. В день 10-20 писем. Называйте цену одного отосланного письма. Чем ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Публикация объявления на тематические доски

    $50

    Работа для школьников. Необходимо разместить 1 объявление на 50 досках объявлений. одна публикация=3 рубля. Оплата – сразу же по факту предоставления отчета в txt формате в виде списка ссылок ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение/правка товаров на сайте

    Нужно: 1. исправить/доработать описания и цены примерно 50 товаров (мебель, матрасы), которые уже есть на сайте 2. заполнить порядка 10 новых позиций 3. в дальнейшем оперативно заливать описания и цены новых ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набор научной статьи

    Требуется набрать научную статью со сканированной рукописи по требованиям редакции. Есть рисунки и формулы. Требуемый формат ms word 97, формулы в microsoft equation. Примерный объем 7 полных страниц вордовского текста.

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад