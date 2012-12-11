Добавление объектов в каталог недвижимости на сайт

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Завершен9 заявок168 просмотров

Необходимо добавить на сайт объекты по недвижимости. (www.pr***emium-bg.ru)

Источник — сайт партнеров. Картинки (от 4 до 10 к каждому объекту) + описание. Более 500 объектов.

Срок - 1 ноября.

Возможно дальнейшее сотрудничество на регулярной основе. Около 10–15 в неделю (+ —) с сайта партнеров или электронных писем.

Цена за объект. Сроки сразу ставьте — чтобы можно было выбрать.

13 лет назад
Pepita
Полина 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kpacoma81
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$10
30 дней
Сотрудничаем уже более 2 месяцев и планируем продолжать сотрудничество и далее. Отличный исполнитель, схватывает "на ходу", если какие-то недочеты - оперативно исправляет. В общем, рекомендую.
Очень довольна совместной работой! Работаем не первый год. Надеюсь на длительное и продуктивное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

kpacoma81
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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