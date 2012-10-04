Контент-менеджер для биржевого сайта

Требуется контент-менеджер со знанием торговли на бирже для ежедневного добавления материалов на сайт (пн-пт). График работы 10.00 – 16.00 (мск) с обязательным нахождением он-лайн. График может варьироваться по договоренности.

Качественное комбинирование материалов одной тематики, написание уникальных заголовков и коротких вводных текстов к статьям. Обработка статей, дайджест, простановка тегов. Примерное количество материалов в день 40-45 шт. Движок сайта WordPress.

Работа для ответственных людей с усидчивым характером и свободным временем.

Оплата WebMoney.

з/п 300$ (10 000 р) / Вопросы в PM