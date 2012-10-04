Таблица excel - word

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Закрыт5 заявок306 просмотров

Из данной excel таблицы создать удобную форму и разместить ее в ворд файле (на 1 листе А4)

В документе ворд внизу будет цена, сверху шапка как обычно.

Изобрести аккуратную табличку, фото уменьшить

13 лет назад
bubble-up
Надежда 
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров