Размещение комментариев в блоге

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Закрыт2 заявки152 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо постить в одном блоге в ЖЖ. Тема блога околополитическая, всемирная история, война.

Будет плюсом если у вас уже есть или вы создадите блог схожей тематики и с него будете постить комментарии.

Нужно выводить людей на общение.

В день 3-5 сообщений.

Есть возможность проявить себя новичкам.

Оплата ТОЛЬКО по Вебмани. Есть возможность выплаты производить ежедневно. Цена указана за один комментарий 3 руб.

13 лет назад
iiwanc
Сергей 
52 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров