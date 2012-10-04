Размещение комментариев в блоге

Здравствуйте!

Необходимо постить в одном блоге в ЖЖ. Тема блога околополитическая, всемирная история, война.

Будет плюсом если у вас уже есть или вы создадите блог схожей тематики и с него будете постить комментарии.

Нужно выводить людей на общение.

В день 3-5 сообщений.

Есть возможность проявить себя новичкам.

Оплата ТОЛЬКО по Вебмани. Есть возможность выплаты производить ежедневно. Цена указана за один комментарий 3 руб.