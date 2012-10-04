Собрать контакты СМИ, издающих газеты со статьями

Нужно собрать контакты издательств газет Санкт-Петербурга, печатающие статьи (по продажам, управлению персоналом,маркетингу)

Результат должен быть представлен в виде xls файла, со следующими колонками: Название/URL/ФИО/e-mail/телефон

Как заполнить этот файл:

- Название - название издательства;

- URL - ссылка где можно отправить заявку на статью, если такой нет то ссылку на главную страницу;

Если на сайте есть форма для отправки заявки на статью, то остальное заполнять не нужны, если такой формы нету указываете:

- ФИО - ФИО человека или название отдела, который рассматривает статьи;

- e-mail - на который принимают заявки на статьи;

- телефон - на который принимают заявки на статьи;

Минимум нужно подобрать 20 издательств.