sergeygryaznov

Есть сайт: http://www.sgobkr.bget.ru в тестовом режиме, на WordPress Что нужно сделать, когда smartresponder на главной странице. 1. Исправить слайд шоу 2. Исправить виджеты twitter коло-во записей 3. Исправить отображение почты, вместо @ там * 4. Исправить форму обратной связи, не ...
Сергей sergeygryaznovsergeygryaznov
36 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
- $25Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Нужно собрать контакты издательств газет Санкт-Петербурга, печатающие статьи (по продажам, управлению персоналом,маркетингу) Результат должен быть представлен в виде xls файла, со следующими колонками: Название/URL/ФИО/e-mail/телефон Как заполнить этот файл: - Название - название издательства; - URL - ссылка где можно ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Нужно переписать статью для СМИ издающих деловые газеты. Результат должен быть представлен в .doc файле. Статья должна быть написана грамотно, и корректно, что бы СМИ её приняли в печать.Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад