Есть прайс лист ~1200 позиций. Нужно сопоставить его с 3 заданными сайтами, напротив каждой позиции поставить 1. урл сайта 1 2. урл с сайта 2 3. цену с сайта 1 4. ...
Размещение новостей на сайте
Для сайта http://odnako.kz/ нужны люди, для добавления новостей.
Заявки фрилансеров
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