Требуется 3-5 человек для добавления видео на сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт23 заявки374 просмотра

Требуется 3–5 человек для добавления видеозаписей со сторонних ресурсов на сайт через специальную удобную админку. Желательно, но не обязательно, со знанием спортивной тематики. Зарплата 250 долл/мес. В дальнейшем зарплата будет расти. График работы: 1й день – 6–7 часов в первой половине дня, второй 6–7 часов во второй. Третий день – выходной. После этого цикл начинается сначала. Ночная смена заканчивается в 2–3 часа ночи по Москве. Работа постоянная – ищем специалистов для многолетнего сотрудничества. Желающих подработать 2–3 недели просьба не беспокоить. Буду рад сотрудничеству с адекватными работниками.

13 лет назад
stanislav25
Шабаев 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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