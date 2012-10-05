Требуется рерайтер новостей спортивной тематики

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт34 заявки389 просмотров

На новый спортивный сайт требуется рерайтер спортивных новостей. Помимо самого рерайта необходимо будет добавлять "отрерайченные" собой новости на сайт через простую и удобную админку. Каждая новость должна сопровождаться одной картинкой. Месячный бюджет 300 долларов.

13 лет назад
stanislav25
Шабаев 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров