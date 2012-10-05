Для раскрутки цирка-театра в соц.сетях ищем сотрудников, в обязанности которых будет входить: - Публикация материалов (часть предоставляем, часть вы находите сами) - Приглашение пользователей в группу ...
Требуется рерайтер новостей спортивной тематики
На новый спортивный сайт требуется рерайтер спортивных новостей. Помимо самого рерайта необходимо будет добавлять "отрерайченные" собой новости на сайт через простую и удобную админку. Каждая новость должна сопровождаться одной картинкой. Месячный бюджет 300 долларов.
Заявки фрилансеров
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