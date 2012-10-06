Разместить по доскам объявлений недвижимости

Необходим постинг по доскам объявлений в категорию "недвижимость".

Мы предоставим 2 версии текста и фото (короткое описание/длинное описание) от вас требуется прогон по доскам по категории "недвижимость" с 1 ссылкой на сайт.

Бюджет примерно 2000 рублей.

Возможно предоплата при наличии положительных отзывов.

Оплата ТОЛЬКО по WMR поэтапно или по окончанию работы.

С своем предложении указывайте стоимость 1 поста.