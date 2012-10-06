Размещать объявления на бесплатные доски, оплата сдельная, через Яндекс, сдельная в соответствии с пришедшими отчётами. Напишите за сколько вы готовы взятся за эту работу, стоимость одного объявления. Тематика обширная, товары и услуги, работа, все ...
Разместить по доскам объявлений недвижимости
Необходим постинг по доскам объявлений в категорию "недвижимость".
Мы предоставим 2 версии текста и фото (короткое описание/длинное описание) от вас требуется прогон по доскам по категории "недвижимость" с 1 ссылкой на сайт.
Бюджет примерно 2000 рублей.
Возможно предоплата при наличии положительных отзывов.
Оплата ТОЛЬКО по WMR поэтапно или по окончанию работы.
С своем предложении указывайте стоимость 1 поста.
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