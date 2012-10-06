Поиск информации в интернете (английский, русский)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок240 просмотров

Нужен человек, хорошо умеющий искать информацию в интернете.

Необходимо владение русским и английским языком.

Оплата сначала разовая, договорная по результату, а в случае успешного сотрудничества переход на полную занятность с оплатой до 500 долл в месяц.

Основные задачи - поиск контактов поставщиков, поиск описаний технологий, поиск и составление отчетов по каким либо темам..

13 лет назад
andrewcrower
Андрей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров