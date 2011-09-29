Ограничения и стили в ворде

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки262 просмотра

Добрый день.

Треюбуется обработка ряда вордовских файлов. Задать ограничения на изменения (блокировка определенного текста), жеская фиксация по типам шрифтов, их размерам, форматированию.

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РАБОТА НЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ!

14 лет назад
melofd
Денис 
52 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)

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