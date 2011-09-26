Нужно отредактировать 2-3 страницы русской версии договора строительного подряда, переведенного с английского. При редактировании учитывается все: опечатки, заглавные и прописные буквы, знаки препинания, неточности в цифрах, ошибки в терминологии, в именах собственных.
Распознание Pdf файлов
Необходимо распознать 150 pdf файлов (от 6 до 20 страниц в каждом), привести в нормальный вид и конвертировать в word. Предлагайте цены и сроки. Цену предлагать за один файл отдельно и за весь проект.
Заявки фрилансеров
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