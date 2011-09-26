Распознание Pdf файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт13 заявок212 просмотров

Необходимо распознать 150 pdf файлов (от 6 до 20 страниц в каждом), привести в нормальный вид и конвертировать в word. Предлагайте цены и сроки. Цену предлагать за один файл отдельно и за весь проект.

14 лет назад
bosanogka
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров