Отредактировать договор (перевод с английского)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт13 заявок229 просмотров

Нужно отредактировать 2-3 страницы русской версии договора строительного подряда, переведенного с английского.

При редактировании учитывается все: опечатки, заглавные и прописные буквы, знаки препинания, неточности в цифрах, ошибки в терминологии, в именах собственных.

14 лет назад
lu4nik
Павел 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров