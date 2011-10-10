Аудио файлы

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен15 заявок329 просмотров

Расшифровать файл семинара. Общий объем около 2-х часов

Срок?

Цена за минуту?

За час?

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

sergun12377
Иван 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
4 дня
Расшифровка сделана очень качественно. Очень довольна работой с Вадимом.
Доволен сотрудничеством с Дарьей. При принятии проекта, была договоренность, что оплата поступит через 4-5 дней, но Дарья оплатила сразу после готовности работы. Приятное общение и вообще надежный заказчик. Я то принял к выполнению проект, потому что стаж Дарьи без отрицательных отзывов о многом говорит.

Заявки фрилансеров

sergun12377
Иван 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад