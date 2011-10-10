Аудио файлы

Доволен сотрудничеством с Дарьей. При принятии проекта, была договоренность, что оплата поступит через 4-5 дней, но Дарья оплатила сразу после готовности работы. Приятное общение и вообще надежный заказчик. Я то принял к выполнению проект, потому что стаж Дарьи без отрицательных отзывов о многом говорит.