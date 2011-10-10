Добрый день. Треюбуется обработка ряда вордовских файлов. Задать ограничения на изменения (блокировка определенного текста), жеская фиксация по типам шрифтов, их размерам, форматированию. Указывайте ваши цены. Рассмотрим всех! ...
Аудио файлы
Расшифровать файл семинара. Общий объем около 2-х часов
Срок?
Цена за минуту?
За час?
Выбранный исполнитель
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