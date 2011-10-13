ДОУ, курсовая

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Закрыт8 заявок129 просмотров

Объем 25 стр.

Основная часть содержит две или три главы.

1 глава - теория.

2 ( или 2 и 3) - практика.

Тема во вложении.

Срок - 10 дней.

14 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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