Необходимо сделать отчет по программе Делопроизводство согласно требований, которые прилагаю в файле основные схемы уже есть в сделанной вами КР, их можно использовать если нужен какой-то материал по данному предмету ...
ДОУ, курсовая
Объем 25 стр.
Основная часть содержит две или три главы.
1 глава - теория.
2 ( или 2 и 3) - практика.
Тема во вложении.
Срок - 10 дней.
Заявки фрилансеров
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