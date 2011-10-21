Курсовая работа по криминалистике-2

$40
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Завершен5 заявок147 просмотров

Курсовая работа по криминалистике-2

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Объем работы 30-35 страниц.

Ссылки квадратные на каждой второй странице.

Приложения обязательны (3-4 шт.)

Оригинальность работы 80% .

Методичку по оформлению и план работы вышлю выбранному специалисту.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с темой и рекомендациями по оформлению.

Бюджет 1300 руб.

Срок 19.10.11 до 02 часов ночи МСК

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$30
6 дней
Очень ответственный и конструктивный специалист! Я не стал долго ждать и доверил Виктору выполнение следующего проекта, так как прошлое сотрудничество проходило отлично! Конечно, срок и качество работы выдержаны, все как было записано в предварительной переписке. Виктор сам интересовался по ответу клиента по своей работе, все время Виктор на связи и в рабочее время и в выходные дни! Соответственно, за отличную работу и быстрая оплата и самые добрые пожелания!!!! Рекомендую обращаться за помощью по работам к Виктору! Продолжайте Вашу работу в том же русле! Как говорил классик:"Верной дорогой идете, товарищи!" От меня в копилку фрилансера 10 баллов!!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Понравилось работать с Константином - такого быстрого начисления гонорара ещё не видел. Импонирует и то, что по заказу, срокам и материалам пишет всё четко, без лишней "воды", если возникают какие-то вопросы, оперативно отвечает.Так держать!

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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