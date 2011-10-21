Курсовая работа по криминалистике-2

Очень ответственный и конструктивный специалист! Я не стал долго ждать и доверил Виктору выполнение следующего проекта, так как прошлое сотрудничество проходило отлично! Конечно, срок и качество работы выдержаны, все как было записано в предварительной переписке. Виктор сам интересовался по ответу клиента по своей работе, все время Виктор на связи и в рабочее время и в выходные дни! Соответственно, за отличную работу и быстрая оплата и самые добрые пожелания!!!! Рекомендую обращаться за помощью по работам к Виктору! Продолжайте Вашу работу в том же русле! Как говорил классик:"Верной дорогой идете, товарищи!" От меня в копилку фрилансера 10 баллов!!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн