Автомобили - теория, 1 часть курсовой работы, т.е. расчет тягостно-скоростных и топливно-экономических свойств АТС, также необходимо сделать графики на миллиметровке, можно сделать скан. Есть методичка в ворде. Задание здесь http://zalil.ru/31866059 Есть наработки одного ...
Курсовая работа по криминалистике-2
Курсовая работа по криминалистике-2
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 20 источников.
Объем работы 30-35 страниц.
Ссылки квадратные на каждой второй странице.
Приложения обязательны (3-4 шт.)
Оригинальность работы 80% .
Методичку по оформлению и план работы вышлю выбранному специалисту.
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с темой и рекомендациями по оформлению.
Бюджет 1300 руб.
Срок 19.10.11 до 02 часов ночи МСК
Выбранный исполнитель
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