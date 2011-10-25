Курсовая работа по праву-6

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Завершен9 заявок187 просмотров

Тема: Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового регулирования"

Требования: объем: 25-30, оригинальность не ниже 85%, сноски

Срок: 16.10.2011 до 16.00

жду предложений по цене

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

night-wolf
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва(-1)
14 лет назад
$26
4 дня
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Позитивное сотрудничество, очень вежливый и пунктуальный заказчик. Достойная и своевременная оплата выполненной работы. Мой Плюс. Заслуживает доверие.

Заявки фрилансеров

night-wolf
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва(-1)
14 лет назад