Автомобили, часть курсовой

Автомобили - теория, 1 часть курсовой работы, т.е. расчет тягостно-скоростных и топливно-экономических свойств АТС, также необходимо сделать графики на миллиметровке, можно сделать скан. Есть методичка в ворде.

Задание здесь http://zalil.ru/31866059

Есть наработки одного автора (см. во вложении в записке эта работа до красной линии (остальное прошлые наработки автора).

Срок - как можно быстрее!