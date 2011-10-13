Автомобили, часть курсовой

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Автомобили - теория, 1 часть курсовой работы, т.е. расчет тягостно-скоростных и топливно-экономических свойств АТС, также необходимо сделать графики на миллиметровке, можно сделать скан. Есть методичка в ворде.

Задание здесь http://zalil.ru/31866059

Есть наработки одного автора (см. во вложении в записке эта работа до красной линии (остальное прошлые наработки автора).

Срок - как можно быстрее!

14 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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