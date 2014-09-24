Отчет по программе Делопроизводство

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Завершен2 заявки119 просмотров

Необходимо сделать отчет по программе Делопроизводство согласно требований, которые прилагаю в файле

основные схемы уже есть в сделанной вами КР, их можно использовать

если нужен какой-то материал по данному предмету могу скинуть все, что у меня есть

14 лет назад
vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Deni777
Денис 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$50
4 дня
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Deni777
Денис 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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