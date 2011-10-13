Бухгалтерский управленческий учет

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Закрыт2 заявки134 просмотра

Курсовая работа

предмет: Бухгалтерский управленческий учет

тема: Разработка системы управленческого учета

работа содержит: только практика

требования к работе: Согласно заданию (плану) в эл. виде, следовать информации о компании которая предоставлена.

кол-во страниц: 15

шриф, интервал: 12, 1,5

14 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$45
5 дней

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Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад