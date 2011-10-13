Глава диссертации по социальной философии

Надо сделать обзорную главу для диссертации по социальной философии. Перечень источников и основные положения в виде слитого в одно место файла имеется. Источники – лит-ра и диссертации, на русском языке. Обзор состоит в сравнительном анализе всяческих концепций и должен подвести к тому, что в этих концепциях не раскрыта тема диссертации. Глава состоит из 3 параграфов. Задача несложная, но для кропотливого и толкового человека. Важно добиться полноты и непротиворечивости упоминания источников. Предлагайте цену/сроки.