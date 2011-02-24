Anastassya

Нужен программист доработать компонент программы на Джумла.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
доработка модуля партнерской программы сайта групповых покупок с возможностью подключения вывода через платежные системы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть идея дизайна, надо сделать дизайн. Потом прикрутить его к старому сайту, а также доработать старый сайт. В идеале потом его сопровождать. Срочно. СпасибоВеб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходима доработка сайта на Joomla. Довольно существенная. Прикрутка нового дизайна (возможно создание его), а также расширение функционала. Пожалуйста, присылайте ссылки на портфолио и рекомендации.Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Надо сделать обзорную главу для диссертации по социальной философии. Перечень источников и основные положения в виде слитого в одно место файла имеется. Источники – лит-ра и диссертации, на русском языке. Обзор состоит в сравнительном анализе ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доработка (кастомизация) готового скрипта http://www.scriptcopy.com/groupon-clone-script/Gripsell-Deals-Market-Script-2396.html# или аналога (см. http://www.scriptcopy.com/groupon-clone-script). Последующая поддержка не менее 3 мес. или постоянно. При появлении новых требований - доработка. Помощь в выборе решения. Решающий момент в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад