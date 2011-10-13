Диплом по защите информации

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Тема: Разработка комплекса организационно-технических мероприятий физической защиты средств обработки информации на предприятии.

Примерное содержание:

I. Аналитическая часть

1.1. Технико-экономическая характеристика предметной области и предприятия (Установление границ рассмотрения).

1.1.1. Общая характеристика предметной области.

1.1.2. Организационно-функциональная структура предприятия.

1.2. Анализ рисков информационной безопасности

1.2.1 Идентификация и оценка информационных активов.

1.2.2. Оценка уязвимостей активов.

1.2.3. Оценка угроз активам.

1.2.4. Оценка существующих и планируемых средств защиты.

1.2.5. Оценка рисков.

1.3. Характеристика комплекса задач, задачи и обоснование необходимости совершенствования системы обеспечения информационной безопасности и защиты информации на предприятии

1.3.1. Выбор комплекса задач обеспечения информационной безопасности.

1.3.2. Определение места проектируемого комплекса задач в комплексе задач предприятия, детализация задач информационной безопасности и защиты информации.

1.4. Выбор защитных мер

1.4.1. Выбор организационных мер.

1.4.2. Выбор инженерно-технических мер.

II Проектная часть

2.1. Комплекс организационных мер обеспечения информационной безопасности и защиты информации предприятия.

2.1.1. Отечественная и международная нормативно-правовая основа создания системы обеспечения информационной безопасности и защиты информации предприятия.

2.1.2. Организационно-административная основа создания системы обеспечения информационной безопасности и защиты информации предприятия.

2.2. Комплекс проектируемых программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности и защиты информации предприятия.

2.2.1 Структура программно-аппаратного комплекса информационной безопасности и защиты информации предприятия.

2.2.2. Контрольный пример реализации проекта и его описание.

III Обоснование экономической эффективности проекта

3.1 Выбор и обоснование методики расчёта экономической эффективности

3.2 Расчёт показателей экономической эффективности проекта

14 лет назад
imelcore
Алексей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$200
20 дней

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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