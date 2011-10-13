Курсовой проект

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Закрыт4 заявки175 просмотров

Курсовая работа. Материально-техническое снабжение коммерческих организаций. Политехнический институт 2 курс экономическое отделение. 40-50 страниц с теорией и расчетами. Ваша цена и срок выполнения.

14 лет назад
PiramidaWeb
Виктория 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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