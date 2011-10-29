Преддипломная практика

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Завершен1 заявка118 просмотров

Дата сдачи отчета по преддиплом. практике 16.10.2011.,теоретически практику проходим на кафедре ПУИС СЗТУ(программного управления информац. систем ) с 01.09. по 15.10.11г. Высылаю данные об учреждении ,по кот. надо писать отчет.

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
С Еленой приятно работать! Все четко и вовремя!
Работать с Ксенией легко и приятно: деловой подход к делу, очень подробное задание и оперативная связь. А оплата всегда прекрасна. О чем еще можно мечтать? Только о дальнейших проектах с Ксенией. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад