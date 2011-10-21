Курсовая работа (Правоохранительные органы)

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Закрыт13 заявок245 просмотров

Требуется специалист для написания курсовой работы по дисциплине: "Правоохранительные органы".

Тема: "Нотариальная палата РФ".

Объем: 25л.

Срок на работу: до 21.10.11.

Бюджет: 900р. Оплата по факту через Web Money или ЯД.

Требования:

1. Полное раскрытие темы курсовой работы;

2. Уникальность курсовой не менее 75% в системе "Антиплагиат". Недопустимо использование готовых работ из интернета

3. Возможность последующей бесплатной доработки при необходимости таковой.

Жду ваших предложений.

14 лет назад
Kologrey
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
5 дней

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад