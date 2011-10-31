Курсовая Xудожественное пpoизведение

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Завершен4 заявки213 просмотров

Предмет: Философия/эстетика

Тема: «Xудожественное пpoизведение в клaссическом и пocтклассическом иcкусстве»

Количество страниц: 20

Срoк : 5 дней

Вид работы: Курсовая

Дополнительные требования: Желательная лит-ра: – Еремеев А. "Границы искусства" – Каган М. "Эстетика как философская наука", раздел "Произведение искусства" Показать как классическое искусство переросло в так называемые арт-объекты и арт-проекты. Особое внимание уделить пониманию самого искусства, что оно есть

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$15
5 дней
Очередной успешно выполненный проект. Спасибо.
Весьма положительный заказчик. Очень довольна сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад