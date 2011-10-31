Дата сдачи отчета по преддиплом. практике 16.10.2011.,теоретически практику проходим на кафедре ПУИС СЗТУ(программного управления информац. систем ) с 01.09. по 15.10.11г. Высылаю данные об учреждении ,по кот. надо писать отчет.
Курсовая Xудожественное пpoизведение
Предмет: Философия/эстетика
Тема: «Xудожественное пpoизведение в клaссическом и пocтклассическом иcкусстве»
Количество страниц: 20
Срoк : 5 дней
Вид работы: Курсовая
Дополнительные требования: Желательная лит-ра: – Еремеев А. "Границы искусства" – Каган М. "Эстетика как философская наука", раздел "Произведение искусства" Показать как классическое искусство переросло в так называемые арт-объекты и арт-проекты. Особое внимание уделить пониманию самого искусства, что оно есть
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