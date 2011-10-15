Тема: Таможенный склад Объем 25 стр. Работу нужно выполнить в соответствии с последними законодательными данными, преподаватель строго к этому относится. На пять с плюсом.
Презентация на английском языке
"Влияние и Изображение холодной войны в фильмах" (the Impact and portrayal of the Cold War in Films).
Сама работа представляет собой презентацию (можно даже использовать Powerpoint) - заметки, подзаголовки, ключевые моменты и тп. Объем работы - минимум 1500 слов на английском в самой работе, + каталог (см ниже) - около 1000 слов. Использование графики\\изображений приветствуется. В работе надо будет уделить вниманию фильму 'Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу' - это главный фильм работы (focus film), а также таким фильмам как 'К-19' и 'Одиночное плавание'(это русский фильм). Упоминание других фильмов тоже желательно. Желательно в основном использовать источники на английском языке (книги\\электронные книги, журналы\\онлайн журналы, сайты и тп), но использование русских источников тоже возможно. Википедию за источник информации брать не стоит, там много неточностей. Вся работа будет проверятся на плагиат, поэтому метод копировать\\вставить с сайтов тут нельзя, все должно быть 'своими словами'. В конце работы надо составить небольшой каталог\\план с 10-15 пунктами (о том что было иследовано в работе) примерно по 70 слов на каждый пункт. В заключении каталога надо будет написать небольшой (до 200 слов) параграф с 2-5 пунктами которые не вошли в исследование и почему. Есть возможность предоставить все задание в отсканированом виде на английском языке.
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