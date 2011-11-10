Предмет компьютерная графика

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Завершен2 заявки180 просмотров

Сделать работу в автокаде,версиии не ниже 2006 года

Срок?

Стоимость?

AutoCAD
14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

Dgilin
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Галина отлично справилась с заданием.
Прекрасный закзчик! Быстро оплатила работу. Было очень приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Dgilin
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад