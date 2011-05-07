Портфолио
- Проектирование заготовок531 просмотр
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Все было выполнено великолепно.
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество
$15
10 баллов
10 лет назад
все отлично, готова сотрудничать дальше
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Очень приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$40
10 баллов
11 лет назад
С Галиной сотрудничаем давно. Хороший, надежный исполнитель. Всегда добросовестно выполняет свою работу, даже если попадается дотошный преподаватель, на все вопросы студентов ответит, и подкорректирует, если необходимо. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Четкое задание. Оперативное решение всех возникающих вопросов. Своевременная оплата. Рекомендую этого заказчика.
$2
10 баллов
12 лет назад
Галина отлично справилась с заданием.
Ответный отзыв
Прекрасный закзчик! Быстро оплатила работу. Было очень приятно сотрудничать.
$20
10 баллов
13 лет назад
Быстро и качественно, в короткие сроки, как всегда!Спасибо Галина, благодарен, за выполненую работу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда четкое задание и моментальная оплата.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
15 отзывов
от $5
от 3 дней
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