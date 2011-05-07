С Галиной сотрудничаем давно. Хороший, надежный исполнитель. Всегда добросовестно выполняет свою работу, даже если попадается дотошный преподаватель, на все вопросы студентов ответит, и подкорректирует, если необходимо. Буду обращаться еще!