Dgilin

Галина Фоменко Dgilin

 
38 летУкраина/Луцк
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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Отзывы заказчиков
developers
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Чертежи в автокаде
Все было выполнено великолепно.
Спасибо за приятное сотрудничество
Ответный отзыв
Bety888
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Метрология. Практич. часть к курсовой
все отлично, готова сотрудничать дальше
Отличный заказчик. Очень приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Bety888
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
4 курсовые по деталям машин
С Галиной сотрудничаем давно. Хороший, надежный исполнитель. Всегда добросовестно выполняет свою работу, даже если попадается дотошный преподаватель, на все вопросы студентов ответит, и подкорректирует, если необходимо. Буду обращаться еще!
Четкое задание. Оперативное решение всех возникающих вопросов. Своевременная оплата. Рекомендую этого заказчика.
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Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Предмет компьютерная графика
Галина отлично справилась с заданием.
Прекрасный закзчик! Быстро оплатила работу. Было очень приятно сотрудничать.
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zxsru
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Создание чертежей в Автокаде.
Быстро и качественно, в короткие сроки, как всегда!Спасибо Галина, благодарен, за выполненую работу.
Отличный заказчик, всегда четкое задание и моментальная оплата.
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
15 отзывов
от $5
от 3 дней
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