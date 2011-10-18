Реферат-презентация по английскому

Предмет: Английский язык

Тема: "Banking"

Тип: презентация в Power Point + часть WORD

Объем: презентация около 12 слайдов и часть ворд(текст 5 листов А4)

Срок: 18.10.2011

Пожелания:

необходимо придумать : название банка, лейбл, основные его продукты,

функции(какие отделы есть и чем вообще занимается банк),миссия,

руководство, его основные модернизации (например mobile banking) т.е.

какие новшества в нем есть для удобства пользования (всякие онлайн

кредиты,рассчеты и тп) это главное! как раз на каждую тему где-то по

слайду.

ну и в заключительном слайде-сделать ВЫВОДЫ. Т.е. почему именно ЭТОТ

(придуманный ваш) банк выигрывает на фоне других. Можно сделать в качестве

сравнения с каким-то другим банком !!!Тем самым подчеркивая все плюсы

нашего!!!!