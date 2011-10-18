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Реферат-презентация по английскому
Предмет: Английский язык
Тема: "Banking"
Тип: презентация в Power Point + часть WORD
Объем: презентация около 12 слайдов и часть ворд(текст 5 листов А4)
Срок: 18.10.2011
Пожелания:
необходимо придумать : название банка, лейбл, основные его продукты,
функции(какие отделы есть и чем вообще занимается банк),миссия,
руководство, его основные модернизации (например mobile banking) т.е.
какие новшества в нем есть для удобства пользования (всякие онлайн
кредиты,рассчеты и тп) это главное! как раз на каждую тему где-то по
слайду.
ну и в заключительном слайде-сделать ВЫВОДЫ. Т.е. почему именно ЭТОТ
(придуманный ваш) банк выигрывает на фоне других. Можно сделать в качестве
сравнения с каким-то другим банком !!!Тем самым подчеркивая все плюсы
нашего!!!!
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