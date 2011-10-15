Предмет: Английский язык Тема: "Banking" Тип: презентация в Power Point + часть WORD Объем: презентация около 12 слайдов и часть ворд(текст 5 листов А4) Срок: 18.10.2011 Пожелания: необходимо придумать ...
Предмет защита информации
Нужно сделать курсовую работу с практикой по методичке
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