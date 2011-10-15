Курсовая работа. Креативная стрижка

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Курсовая работа. " Тема – Креативная стрижка для круглой формы лица".

1. Введение: стрижки – направления на данный сезон

2. Технологическая часть: мытье, инструменты, приспособления, технология выполнения, укладка без рисунков

3. Графический раздел: картинки – технология

4. Заключение

5. Список литературы

А4, 14 шрифт, 15 – 20 листов. Срок сегодня до 17-00.

14 лет назад
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Виктория 
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13 лет назад

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