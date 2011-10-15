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Курсовая работа. Креативная стрижка
Курсовая работа. " Тема – Креативная стрижка для круглой формы лица".
1. Введение: стрижки – направления на данный сезон
2. Технологическая часть: мытье, инструменты, приспособления, технология выполнения, укладка без рисунков
3. Графический раздел: картинки – технология
4. Заключение
5. Список литературы
А4, 14 шрифт, 15 – 20 листов. Срок сегодня до 17-00.
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