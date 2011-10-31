Реферат Управленческие решения

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Завершен6 заявок163 просмотра

Тема Основные методы экспертных оценок (метод мозгового штурма, метод «Дельфи», метод разработки сценариев и др.) и их особенности. Примеры использования экспертных методов при разработке управленческих решений.

14 шрифт, 1.5 интервал

6-8 стр

оригинальность не менее 75%

оплата яндекс-деньгами

14 лет назад
clk600
Макс 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
3 дня
Отличная работа! Спасибо! ДО новых проектов!
Благодарю за комфортное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад