Реферат Поведение потребителей-2

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Завершен3 заявки135 просмотров

Тема Сегментирование рынка на основе психографических методик.

Шрифт 14, 1.5 интервал

12-15 стр

оригинальность не менее 75%

оплата яндекс=деньгами

14 лет назад
clk600
Макс 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Как всегда в срок! Отличная работа! Приятно работать!
Максим - не просто надежный заказчик, это человек, который становится очень приятным собеседником и надежным партнером во всех будущих и настоящих проектах. Респект и наилучшие рекомендации

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад