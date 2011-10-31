Нужно сделать работу с пратикой по методичке Срок? Стоимость?
Реферат Поведение потребителей-2
Тема Сегментирование рынка на основе психографических методик.
Шрифт 14, 1.5 интервал
12-15 стр
оригинальность не менее 75%
оплата яндекс=деньгами
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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