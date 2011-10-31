Реферат Организационное консультирование

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Завершен5 заявок186 просмотров

Требуется реферат по организационному консультированию

тема Масштабы консультирования как бизнеса

стр 12-15

шрифт 14, интервал полуторный

оригинальность не менее 75% антиплагиатом

14 лет назад
clk600
Макс 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

katyukhasmirnova
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$8
2 дня
Хорошая работа и в срок!

Заявки фрилансеров

katyukhasmirnova
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад