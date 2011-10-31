Курсовая по финансовому менеджменту

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Завершен5 заявок169 просмотров

ТЕма: Лизинг и финансовый менеджмент: сущность, преимущества, влияние на финансовые результаты, законодательные барьеры применения.

Правила оформления в приложеннном файле.

Оплата яндекс-деньгами.

Оригинальность не менее 85%

14 лет назад
clk600
Макс 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
5 дней
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Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад