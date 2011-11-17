Тема реферата: История развития этики и этики бизнеса. Содержание: оглавление, введение, основная часть, заключение. Содержание работы должно быть четко по теме, ничего лишнего. При написании использовать только научную литературу, учебники последних лет. Ссылки ...
Дипломная работа по разделу Налоги
Нужно написать дипломную работу на тему "Роль налогов в государственном бюджете России и ведущих зарубежных стран"
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Требования к дипломной работе в файле Методические рекомендации
Срок выполнения 5 ноября
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