Дипломная работа по разделу Налоги

$250
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Завершен6 заявок257 просмотров

Нужно написать дипломную работу на тему "Роль налогов в государственном бюджете России и ведущих зарубежных стран"

План дипломной работы в файле План дипломной работы

Требования к дипломной работе в файле Методические рекомендации

Срок выполнения 5 ноября

14 лет назад
Natalya_T
Наталия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$200
10 дней
Очень довольна работой Виктора. Все сделано качественно, в срок и в соответствии с требованиями. Последующие исправления в работе были селаны по первому требованию. Всем рекомендую этого исполнителя.
Спасибо за заказ

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад