Реферат по этике бизнеса

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Завершен11 заявок299 просмотров

Тема реферата: История развития этики и этики бизнеса.

Содержание: оглавление, введение, основная часть, заключение.

Содержание работы должно быть четко по теме, ничего лишнего. При написании использовать только научную литературу, учебники последних лет. Ссылки в квадратных скобках.

Объем: 15-18 страниц не более.

Антиплагиат не менее 75 %.

Стоимость: 350 руб. на Яндекс.деньги.

Срок: укажите свой.

14 лет назад
Nastya-Kaz
Анастасия 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Грамотно выполненная работа, требования все соблюдены! Рекомендую Елену как профессионального исполнителя!
Большое спасибо Вам, Анастасия, за интересное и четкое задание и своевременную оплату. Рекомендую данного заказчика к долгосрочному и успешному сотрудничеству

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад