Эссе тема Характеристика результатов инновационной деятельности. Организация анализа эффективности инновационной деятельности. Общий объем работы 18-20 страниц, шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5, поля: левое - 3 см, остальные по ...
Реферат по этике бизнеса
Тема реферата: История развития этики и этики бизнеса.
Содержание: оглавление, введение, основная часть, заключение.
Содержание работы должно быть четко по теме, ничего лишнего. При написании использовать только научную литературу, учебники последних лет. Ссылки в квадратных скобках.
Объем: 15-18 страниц не более.
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