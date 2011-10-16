Информационные технологии в налогообложении

$30
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Закрыт1 заявка129 просмотров

Добрый вечер! Необходимо выполнить курсовую работу на тему "Модель обработки информации при налогообложении имущества юридических лиц".

План работы прилагаю

Срок – 25 октября

14 лет назад
Breezeblock
Горбунова 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров