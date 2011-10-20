Курсовая по экономике

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Закрыт11 заявок207 просмотров

Дисциплина: "Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности".

тему можно выбрать любую:

1. "Анализ формирования и использования чистой прибыли"

2."Анализ объема производства продукции"

3."Анализ продажи продукции"

Требования: объем:не менее 30, сноски, оригинальность не ниже 85%

Срок: 20.10.2011

Жду предложений по цене!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров