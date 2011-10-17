Доброго времени суток. Требуется написать материалы, см. прикрепление. Предлагайте сроки и стоимость. Работа пока одна, но имеется заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с хорошим автором.
Диплом по менеджменту
Вид работы: Дипломная работа
Тема: Совершенствование организации и управление технологической цепочкой предприятия
Объём работы: от 70-90
Антиплагиат: от 75%
Срок: готовая (или 1-2 недели)
План работы: в личку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Курсовая работа по экономике Тема: Государственный долг: причины и последствия. Проблемы управления государственным долгом Российской Федерации. Объем 25-30 листов Шрифт 14 TNR Антиплагиат от 70% Все требования в методичке ...Завершен14 лет назад
Необходимо расширенно ответить на следующие вопросы: 1. Раскройте содержание понятия "технология профессионально-педагогического общения". 2. Перечислите и опишите особенности воспитания учащихся учреждений начального профессионального образования. 3. Приведете конкретные примеры воспитания в ...Завершен14 лет назад
Курсовая работа предмет: Детали машин Плита с поверхностью для непосредственной жарки Кол-во стр. 40 Шрифт 14 Интервал 1,5 Кол-во источников: 6 Срок исполнения 10днРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написать материалы, см. прикрепление. Предлагайте сроки и стоимость.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Дисциплина: Эк. анализ Тема: "Маркетинговый анализ: объекты и основные методы его проведения". Курсовая с практической частью. Срок: до 2.11.11. Требования к объему работы, оформлению и содержанию содержатся в Методичке. Методичка в ...Завершен14 лет назад
Дисциплина: "Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности". тему можно выбрать любую: 1. "Анализ формирования и использования чистой прибыли" 2."Анализ объема производства продукции" 3."Анализ продажи продукции" Требования: объем:не менее 30, сноски, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
выполнить графо – размерный анализ чертежа детали "ведущая шестерня" оплата в течении недели подробности пришлю лично.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Задание, методичка в архиве.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Тема: Принципы формирования базы данных MIBЗавершен14 лет назад