Доброго времени суток. Требуется написать материалы, см. прикрепление. Предлагайте сроки и стоимость. Работа пока одна, но имеется заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с хорошим автором.
Курсовая экономика
Курсовая работа по экономике
Тема: Государственный долг: причины и последствия. Проблемы управления государственным долгом Российской Федерации.
Объем 25-30 листов
Шрифт 14 TNR
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