Курсовая экономика

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Завершен7 заявок158 просмотров

Курсовая работа по экономике

Тема: Государственный долг: причины и последствия. Проблемы управления государственным долгом Российской Федерации.

Объем 25-30 листов

Шрифт 14 TNR

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14 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$40
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Евгения - хороший, ответственный исполнитель. Работа была сделана качественно и точно в срок. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
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Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад