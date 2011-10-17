Расчет элементов и узлов аппаратуры связи

Дисциплина: Эк. анализ Тема: "Маркетинговый анализ: объекты и основные методы его проведения". Курсовая с практической частью. Срок: до 2.11.11. Требования к объему работы, оформлению и содержанию содержатся в Методичке. Методичка в ...