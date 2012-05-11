Курсовая по социальной работе

Елена вела работу поэтапно, как и просил клиент. И не было никакого намека от Елены, что все затянуто (а работу и правда ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО нужно было делать по рекомендации преподавателя). Елена всегда прислушивается ко всем указаниям, лояльна к просьбам (которые не всегда адекватны). А качество и пунктуальность - это неотъемлемые спутники Елены. Как всегда, 10 баллов! (хотелось бы поставить больше, но не предусмотрено сервисом)))