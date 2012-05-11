Необходимо выполнить к/р по двум вариантам. Все подробности, варианты и задание в методичке. (Делаем вариант 3 и 4)
Курсовая по социальной работе
Тема во вложении.
Теория+практика.
Работа ведется поэтапно. Завра утром должно быть готово введение. 1-2 стр. Акцент делаем на актуальности:
- Почему выбрали эту тему;
- ЕЕ значение и т.п.
Сразу должны быть ссылки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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