Курсовая по социальной работе

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Завершен7 заявок167 просмотров

Тема во вложении.

Теория+практика.

Работа ведется поэтапно. Завра утром должно быть готово введение. 1-2 стр. Акцент делаем на актуальности:

- Почему выбрали эту тему;

- ЕЕ значение и т.п.

Сразу должны быть ссылки.

14 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$25
3 дня
Елена вела работу поэтапно, как и просил клиент. И не было никакого намека от Елены, что все затянуто (а работу и правда ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО нужно было делать по рекомендации преподавателя). Елена всегда прислушивается ко всем указаниям, лояльна к просьбам (которые не всегда адекватны). А качество и пунктуальность - это неотъемлемые спутники Елены. Как всегда, 10 баллов! (хотелось бы поставить больше, но не предусмотрено сервисом)))
В данном проекте с Екатериной мы стали настоящей командой: ввиду специфичности проекта, работа сдавалась по частям и нужен был чуткий контроль сроков сдачи исполнителем и сроков приема работы заказчиком, согласование правок и изменений. Все это удалось Екатерине блестяще, а на выходе получился еще один успешный проект. Спасибо Вам, Екатерина, за ваш труд. Желаю побольше хороших, беспроблемных клиентов и компетентных исполнителей. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад