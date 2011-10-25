Реферат Учет в страховых организациях

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Завершен1 заявка152 просмотра

Основы учета в страховых организациях ЗАДАЧа

14 лет назад
olgadimok320
Ольга 
57 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
Мало того, что все было выполнено в срок, так ещё и отличное качество! Очень доволен работой. Работа сдана на день раньше. Будем в дальнейшем обращаться.
Большое спасибо Вам, Ольга, за интересный проект. Комфортное общение, оперативная связь и, как всегда, моментальная оплата добавляют стимула для работы. Могу рекомендовать данного Заказчика (именно с большой буквы, так как такие люди вызывают искреннее уважение) как одного из лучших на данной бирже. Все четко и без проблем. +100

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад